Proximus League – Leuven en Roeselare sluiten play-downs af met thuiszeges

OH Leuven en KSV Roeselare hebben vrijdagavond de play-downs in de Proximus League (1B) afgesloten met een overwinning. OHL had genoeg aan een doelpunt van Mathieu Maertens (77.) om Lommel te verslaan met 1-0. Roeselare zette degradant Tubeke opzij met 4-0 dankzij treffers van Saviour Godwin (51. en 64.), Esteban Casagolda (73.) en Mohammed Aoulad (90.+2). De kaarten in de Proximus League waren voor aanvang van de zesde en laatste speeldag in de play-downs al geschud. De sportieve degradatie van Tubeke was na de 0-3 thuisnederlaag tegen OHL en de winst van KSV Roeselare in Lommel van vorige week al een feit.

bron:Â Belga