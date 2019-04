Neymar zou graag aan zijde van Hazard voetballen

Neymar hoopt in de toekomst ploegmaat van Eden Hazard te worden. De steraanvaller zegt dat in een gesprek met Fox Sports Brazil. “Ik zou graag samenspelen met Hazard. Zijn stijl lijkt op de mijne. Samen zouden we voor flink wat vuurwerk zorgen!”, vertelde Neymar. Hazard wordt deze zomer door heel wat waarnemers bij Real Madrid verwacht, op voorwaarde dat de Koninklijke een akkoord bereikt met Chelsea. De aanvoerder van de Rode Duivels heeft bij de Blues nog een jaar contract. Real zou zo’n 100 miljoen euro voor hem veil hebben.

De kans dat de 27-jarige Neymar komend seizoen een ‘galactico’ wordt, lijkt kleiner. Hij ligt immers nog tot 2022 vast bij PSG, dat hem niet wil laten gaan. De Parijzenaars betaalden in 2017 aan Barcelona het duizelingwekkende recordbedrag van 222 miljoen euro voor de Braziliaan.







In hetzelfde interview legt Neymar uit dat hij Barça verliet omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. “Ik wilde opnieuw geprikkeld worden, nieuwe dingen ontdekken, weer getest worden. Barcelona is een club die mij altijd gefascineerd heeft, en ik hou er nog altijd van. Maar toen wilde ik iets nieuws proberen en daarom besloot ik weg te gaan, al was het een zware knoop om door te hakken.”

De voorbije twee seizoenen werd Neymar niet gespaard van blessurelast. Zijn laatste voetblessure is evenwel geheeld en vorig weekend maakte hij na drie maanden zijn comeback tegen Monaco. Zondag staat de Franse bekerfinale tegen Rennes op het programma.

bron: Belga