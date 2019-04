Ministerraad – Regering houdt 550 militairen op straat

De regering zet nog zeker tot begin juni 550 militairen in voor bewakingsopdrachten op straat en op een aantal gevoelige plaatsen. Dat heeft de ministerraad beslist. De maatregel maakt deel uit van “operatie Vigilant Guardian”, ter versterking van de federale politie. In militaire kringen is men nochtans vragende partij om het aantal militairen op straat af te bouwen.

De verlenging van de opdracht geldt tot 3 juni en komt er op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem (CD&V), en minister van Defensie, Didier Reynders (MR). Daarbij werd ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die onmiddellijk kan ontplooid worden, klinkt het.

Volgens de regering heeft het OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, eerder deze week een nieuwe analyse uitgevoerd. Daarbij werd het dreigingsniveau behouden op niveau 2 (op een schaal van 4). “Een aantal potentiële doelen behouden het niveau 3”.

De operatie Vigilant Guardian loopt sinds begin 2015. Na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek op 22 maart 2016, werden er tot 1.600 militairen ingezet op straat. In militaire kringen meent men dat dat aantal idealiter tussen de 300 en 500 moet liggen.

bron: Belga