Hof van Cassatie krijgt eerste vrouwelijke voorzitter

Bij het Hof van Cassatie zijn vandaag de nieuwe voorzitter, Beatrijs Deconinck, en de nieuwe procureur-generaal, André Henkes, in hun functie benoemd. Het is voor het eerst dat het hoogste rechtsorgaan van ons land een vrouw als voorzitter krijgt. De twee magistraten werden aangesteld op een ceremoniële zitting in het justitiepaleis in Brussel. Daarbij waren alle leden van het Hof van Cassatie aanwezig, gezeten aan een ronde tafel en gekleed in hun rode toga’s.

Deconinck volgt Jean de Codt op, terwijl Henkes Dirk Thijs opvolgt aan het hoofd van het parket-generaal.







Zowel Deconinck als Henkes legden vandaag in hun toespraak de nadruk op de noodzaak van dialoog tussen de verschillende gerechtelijke instellingen. De procureur-generaal haalde daarnaast ook uit naar de huidige problemen op Justitie. “Het is niet normaal dat de magistraten zelf moeten aandringen op meer middelen”, klonk het. Henkes had het over “een gebrek aan respect” van de andere machten tegenover de gerechtelijke macht. “We moeten meer, beter, sneller en goedkoper werken. Maar dit commercieel discours past niet bij de rechterlijke macht, dat geen leverancier van producten is”.

De 63-jarige Beatrijs Deconinck studeerde Rechten en Criminologie aan de Kulak en de (toenmalige) Rijksuniversiteit Gent. Van 1978 tot 1990 was ze advocaat aan de balie van haar geboortestad Ieper. Haar loopbaan binnen de magistratuur startte ze als rechter in de (toenmalige) rechtbank van eerste aanleg te Veurne. In 1995 promoveerde ze tot raadsheer bij het hof van beroep te Gent. Ze werd benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie in 2006. Sinds 2014 zetelt ze in dit Hof als sectievoorzitter.

De 63-jarige André Henkes is afkomstig van Sankt Vith, in de oostkantons. Hij startte als advocaat en vervolgde zijn carrière bij de Duitse cultuurgemeenschapsraad. Nadien was hij nog juridisch raadgever op het kabinet van de eerste minister, vooraleer in de magistratuur te gaan. Die loopbaan startte bij de arbeidsauditoraten in Verviers, Hoei, Eupen en Luik; nadien zetelde hij bij het parket-generaal van het Hof van Cassatie.

bron: Belga