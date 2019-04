Greg Van Avermaet kent zijn ploegmakkers in La Doyenne

CCC heeft vandaag zijn team voorgesteld voor Luik-Bastenaken-Luik (WorldTour) van zondag. De kopman van het Poolse WorldTour-team is opnieuw Greg Van Avermaet. De 33-jarige Oost-Vlaming krijgt met Serge Pauwels nog één landgenoot in dienst mee. Verder bestaat het team van CCC uit de Italiaan Alessandro De Marchi, de Nederlander Laurens Ten Dam, de Tsjech Josef Cerny, de Amerikaan Joey Rosskopf en de Duitser Jonas Koch.

“Ik ben blij met mijn conditie”, blikte Van Avermaet vooruit. “Ik ben er in geslaagd mijn vorm van de kasseiklassiekers te behouden. Met de nieuwe finish in Luik in gedachten, denk ik kans te maken op een goed resultaat. Ik zal zeker niet starten als favoriet, maar ben wel heel gemotiveerd mijn klassiek seizoen goed af te sluiten.”







Van Avermaet’s voornaamste luitenant zal waarschijnlijk Alessandro De Marchi worden. Hij werd vorige zondag nog zevende in de Amstel Gold Race. Voor Van Avermaet wordt het zijn vijfde deelname in La Doyenne. Een zevende plaats bij zijn debuut in 2011 is vooralsnog zijn beste uitslag.

bron: Belga