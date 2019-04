Gezondheidsraad adviseert lagere leeftijd voor tweede dosis van vaccin tegen mazelen Gezondheidsraad adviseert lagere leeftijd voor tweede dosis van vaccin tegen mazelen

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft zijn aanbeveling voor de vaccinatie tegen mazelen aangepast. De leeftijd voor de tweede dosis van het gecombineerde vaccin tegen mazelen, bof en rubella wordt van 10 jaar verlaagd naar 7-9 jaar “om een betere controle te krijgen over de uitroeiing van mazelen in de Belgische bevolking”, zo heeft de raad vandaag meegedeeld. De mazelen zijn in Europa aan een opmars bezig. Ter gelegenheid van de jaarlijkse internationale vaccinatieweek van de Wereldgezondheidsorganisatie, die de voordelen van vaccinatie in de schijnwerpers zet, paste de HGR niet alleen zijn basisvaccinatiekalender aan, maar herzag de raad ook zijn aanbevelingen voor de seizoensgriep in 2019-2020 en voor vaccinatie tegen rabiës in België.

Volgens de HGR moet worden overwogen alle mensen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren tegen de seizoensgriep. Voorts beveelt de raad aan tegen de griep te vaccineren van midden oktober tot midden december.







Reizigers krijgen de raad snel een arts te raadplegen als ze door een dier gekrabd of gebeten zijn in een land waar rabiës voorkomt. Bij hoog risico wordt bovendien preventieve vaccinatie aanbevolen.

De volledige adviezen zijn te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad.

bron: Belga