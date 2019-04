Elfvoudig winnaar Nadal staat bij de laatste vier

Titelverdediger Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in Barcelona (gravel/2.609.135 dollar). Het topreekshoofd haalde het – op de court Rafael Nadal – na één uur en 43 minuten tennis in twee sets (7-5 en 7-5) van de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 51). Struff had in de tweede ronde in Barcelona nog de maat genomen van onze landgenoot, David Goffin (ATP 22), het tiende reekshoofd in Catalonië. In de halve eindstrijd wacht voor Nadal een confrontatie met de winnaar van het duel tussen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5), het derde reekshoofd, en de Argentijn Guido Pella (ATP 28).

In de andere halve finale treft de Japanner Kei Nishikori (ATP 7), eindwinnaar in Barcelona in 2014 en 2015, de Rus Daniil Medvedev (ATP 14).







De 32-jarige Nadal won het toernooi van Barcelona al elf keer, waaronder de laatste drie jaar. In 2018 zette hij de Griek Stefanos Tsitsipas opzij in de finale.

Vorige week mikte Nadal eveneens op een twaalfde titel op het gravel in Monte Carlo, maar daar greep hij naast. De Spanjaard ging er in de halve finales uit tegen Fabio Fognini. De Italiaan versloeg aansluitend in de finale de Serviër Dusan Lajovic.

