“Elektronisch stemmen is 100 procent beveiligd”

“Het elektronisch stemmen zal in het stembureau 100 procent beveiligd zijn”. Dat verzekerde minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem vandaag, dag op dag één maand voor de verkiezingen, op een persmoment waar onder meer het elektronisch stemmen werd gedemonstreerd. De organisatie van de Europese, federale en regionale verkiezingen kost 13 miljoen euro, “maar de democratie heeft een prijs”, aldus de CD&V-minister. Op 26 mei wordt in een klein derde van de gemeenten elektronisch gestemd, in de rest op papier. De 19 Brusselse gemeenten, de gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap en 157 Vlaamse gemeenten (52%) hebben die dag stemcomputers geïnstalleerd. In de overige Vlaamse gemeenten en alle Waalse gemeenten worden stemhokjes met een potlood klaargezet.

Alle elektronische stemmachines produceren voortaan een papieren bewijsstuk. Daarmee kan de kiezer nagaan of zijn keuze correct geregistreerd is. De kiezer moet dat bewijsstuk in een urne steken, zodat bij problemen die stemmen nog herteld kunnen worden. De urnes hebben een afsluitsysteem dat pas geopend wordt als het papieren bewijsstuk gescand is.







Minister De Crem maakte zich vandaag sterk dat alles gedaan is om manipulatie van buitenuit te voorkomen. Binnen het stembureau is er alles aan gedaan om de stemming te beveiligen tegen manipulatie van buitenaf, zei hij op vragen over geruchten en berichten over buitenlandse beïnvloedingen in andere landen. Ook voor de transfers van de resultaten vanuit de 208 kantonhoofdbureaus naar de FOD Binnenlandse Zaken ziet minister De Crem geen gevaren.

Ook in Brussel is er een nieuwigheid. De kiezer krijgt op het reuzenscherm voor het college waarvoor men wil kiezen alle partijen, zowel die van het Nederlandstalig als van het Franstalig college. Dat is een wijziging die zijn voorganger Jan Jambon (N-VA) heeft doorgevoerd. De Crem staat achter de keuze, “want zo komt iedereen gelijk aan de start”.

In het verleden zorgde het feit dat men eerst de keuze van het kiescollege moest maken, vooral voor tandengeknars bij Vlaams Belang en N-VA. Zij kregen na het stemmen vaak van Franstaligen te horen: “We wilden wel op jullie stemmen, maar vonden jullie niet op de computer”. Dat euvel is nu verholpen, maar ook bij andere Nederlandstalige partijen wordt ervan uitgegaan dat zij hierdoor wat extra Franstalige stemmen kunnen verzamelen.

bron: Belga