Brussels parket onderzoekt mogelijke aanranding peuter op Schaarbeekse school

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar de mogelijke aanranding van een 4-jarige peuter op een school in Schaarbeek. Dat meldt de RTBF en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket en het gemeentebestuur van Schaarbeek. De moeder van het vierjarige meisje zou gisteren, na school, vastgesteld hebben dat er bloed in het slipje van het meisje zat en een onderzoek op de spoedafdeling van het ziekenhuis zou aan het licht gebracht hebben dat er mogelijk sprake was van seksueel misbruik. Het Brusselse parket bevestigt voorlopig enkel dat er een onderzoek geopend werd en zal pas later mogelijk meer informatie vrijgeven.

Volgens burgemeester Bernard Clerfayt van Schaarbeek hebben zowel de politie- als de sociale diensten gisteren snel gereageerd en zijn de ouders en het kind opgevangen door de sociale diensten. Ook zou het nog allesbehalve duidelijk zijn of het mogelijke misbruik op school heeft plaatsgevonden, aldus de burgemeester.







bron:Â Belga