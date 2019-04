VIDEO. Taylor Swift lost gloednieuw nummer

Nadat Taylor Swift de voorbije dagen verschillende hints liet vallen op sociale media, was het vandaag eindelijk zover. De zangeres liet haar nieuwe single ‘ME!’ met bijhorende videoclip los op het grote publiek. Het nummer is een samenwerking met Panic! At the Disco-zanger Brendon Urie.

Taylor Swift is terug van weggeweest. De Amerikaanse zangeres kwam vandaag op de proppen met een videoclip voor haar gloednieuwe nummer ‘ME!’. Brendon Urie, boegbeeld van de populaire band Panic! at the Disco, is gastzanger van dienst. ‘ME!’ geldt vermoedelijk als de lead single van haar zevende album. Wanneer dat album precies uitkomt, houdt de popster voorlopig nog geheim.

Pastelkleuren







De vrolijke muziekclip baadt in een regenboog van roze, blauwe en gele pastelkleuren. Nadat Swift en Urie kibbelen in tenenkrullend Frans, barst het feestje los. De boodschap van het lied is kort samen te vatten: ik ben misschien gek, maar je zult nooit iemand beter vinden dan ik. De clip werd geregisseerd door Dave Meyers die in het verleden al samenwerkte met onder meer Kendrick Lamar, Ariana Grande en Billie Eilish.

Slang

Swifts vorige album ‘Reputation’ dateert alweer van 2017 en leverde hits op zoals ‘…Ready for It’ en ‘Look What You Made Me Do’. De videoclip van dat laatste nummer werd intussen al meer dan een miljard keer bekeken op YouTube. In die clip stak Swift de draak met haar media-imago door onder meer te verwijzen naar haar reputatie als een ‘slang’. Dat motief keert opnieuw terug in haar nieuwe videoclip. Het is ongetwijfeld een van de vele verborgen hints waar fans vanaf vandaag gretig op zoek naar zullen gaan.