Tienermodel met albinisme verschijnt in Italiaanse Vogue

De tijd dat er in modemagazines alleen plaats was voor graatmagere vrouwen, ligt gelukkig achter ons. Met mondjesmaat verschijnen er nu ook plussize modellen, modellen met een handicap en andere, meer realistische meiden in modebladen. Toch is er op dat vlak nog veel ruimte voor verbetering. Het tienermodel Kimberley Leech draagt nu haar steentje bij aan de diversifiëring.

De 15-jarige Kimberley Leech, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, lijdt aan albinisme en de oogaandoening nystagmus. Ze had het in het verleden moeilijk om zichzelf te accepteren. “Ik vroeg me keer op keer af waarom ik er niet uitzag zoals de rest. Een 7-jarige zei ooit dat ik eruitzag als de binnenkant van een Oreo. Op dat moment dacht ik: die woorden kunnen je alleen maar raken als je er waarde aan schenkt”, aldus Leech aan BBC.

Vogue







Ze liet zich inspireren door supermodel Winnie Harlow. Zij heeft vitiligo, een aandoening waarbij pigmentafwijkingen optreden. Dat betekent concreet er plekken op de huid ontstaan waar het pigment verdwenen is. Dankzij Harlow durfde Leech zich in te schrijven bij een modellenbureau. En met succes zo blijkt, want het tienermodel stond voor de lens van fotografe Sophie Mayanne. De foto’s verschenen op de website van de Italiaanse editie van Vogue in de context van het project ‘FANTAGIRL, I am the woman I am’. “Nu ben ik dankbaar voor mijn huidskleur. Ik wil dat iedereen zich ervan bewust wordt dat mensen met een beperking alles kunnen bereiken wat ze willen, zolang ze er hard voor werken”, vertelt ze aan BBC. Haar droom is om later journaliste te worden en zo aan te tonen dat ook mensen met een aandoening een succesvolle carrière kunnen hebben.