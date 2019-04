Top tussen Kim Jong-un en Poetin van start in Vladivostok

In het Russische Vladivostok is de top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Russische president Vladimir Poetin van start gegaan. Poetin bedankte de Noord-Koreaanse leider voor zijn komst bij de start van hun gesprek. Het is de eerste keer dat beide leiders elkaar persoonlijk ontmoeten. Naar verwachting volgt er geen formele verklaring.

De Noord-Koreaanse leider kwam woensdag aan in Vladivostok, met een gepantserde speciale trein. Na de officiële ceremonie donderdagmiddag om 13 uur lokale tijd, spreken Poetin en Kim Jong-un elkaar onder vier ogen. Daarna volgen gesprekken in een uitgebreider format.

De belangrijkste thema’s zijn de oplossing voor de nucleaire kwestie op het Koreaanse schiereiland, de bilaterale betrekkingen zoals de politieke, economische, culturele en humanitaire banden.

Bron: Belga