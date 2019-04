Rally van Argentinië – Thierry Neuville tweede in shakedown

Thierry Neuville (Hyundai i20) heeft donderdagavond in Villa Carlos Paz de tweede chrono neergezet in de shakedown voor de rally van Argentinië, de vijfde van veertien WK-manches dit seizoen. Onze landgenoot was over 4,25 kilometer net iets trager dan de Est Ott Tänak (Toyota Yaris) en realiseerde dezelfde tijd als de Brit Kris Meeke (Toyota Yaris). WK-leider Neuville klokte in de shakedown af na 2:35.6 en deelt de tweede plaats met Meeke. Tänak reed zeven honderdsten van een seconde sneller. Wereldkampioen Sébastien Ogier (Citroën C3), voorlopig tweede in de WK-stand, zette de vierde chrono op de tabellen.

In de nacht van donderdag op vrijdag leggen de rallypiloten de eerste klassementsproef af van deze rally van Argentinië, over een parkoers van 1,9 kilometer in de omgeving van Villa Carlos Paz. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen veranderde de ondergrond her en der in een modderpoel.

“In de shakedown is alles goed verlopen. Het gevoel zat meteen goed. We weten dat de auto goed is in ruwe omstandigheden. Ik ben dus hoopvol dat we zullen meedoen voor de eerste plaats”, reageerde Neuville na de shakedown.

bron: Belga