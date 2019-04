Limburgse sp.a staat achter kandidaat die Grijze Wolven-teken maakt

Op een foto op Facebook is te zien hoe de Limburgse sp.a-kandidaat Mustafa Aytar het teken van de Grijze Wolven maakt, een Turkse ultranationalistische organisatie. Aytar komt voor sp.a op voor het Vlaams Parlement, maar voor zijn partij staat hij niet ter discussie. Dat schrijven de Mediahuis-kranten en wordt door provinciaal sp.a-voorzitter Alain Yzermans aan Belga bevestigd. Mustafa Aytar – ook schepen in Houthalen-Helchteren – brengt op de foto de zogenaamde ‘wolvengroet’ voor een Turkse vlag met drie halve manen. Beide elementen zijn symbolen van de Grijze Wolven, een extreemrechtse en gecontesteerde Turkse organisatie. Aytar werd eerder al aan de Grijze Wolven gelinkt, doordat hij vorig jaar in Genk aanwezig was bij een toespraak van de Belgisch-Turkse Federatie, de organisatie die de Grijze Wolven in ons land overkoepelt. Daarnaast tonen foto’s op Facebook hoe hij een tentoonstelling van die federatie bijwoonde.

Sp.a stelt dat Aytar geen lid van de Grijze Wolven is. De vraag over de derde plaats op de Vlaamse lijst van Aytar is momenteel niet aan de orde, klinkt het. “Wij betreuren de handeling die Mustafa Aytar heeft gesteld. Hij is in de fout gegaan. Hij heeft zich verantwoord en persoonlijk verontschuldigd en publiek afstand genomen van deze beweging”, reageert provinciaal sp.a-voorzitter en burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans. “Ik ken hem ook als een minzaam politicus, als iemand die verbindend werkt.”







Sp.a benadrukt dat het gedachtegoed van de Grijze Wolven niet verzoenbaar is met de partijstandpunten. “Als provinciaal voorzitter beklemtoon ik dat wij ons pertinent distantiëren van elke radicale vereniging zoals deze beweging”, zegt Yzermans. “We zijn een partij die democratische waarden nastreeft en wij associëren ons onder geen enkel beding achter groeperingen met radicale standpunten.”

bron: Belga