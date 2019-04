Ghosn opnieuw op vrije voeten

Carlos Ghosn, de in opspraak gekomen ex-topman van Renault en Nissan, mag de gevangenis in Tokio opnieuw verlaten. Het beroep dat het parket tegen zijn vrijlating had ingediend, is verworpen. Ghosn mag wel enkel zijn echtgenote zien na toestemming van de rechtbank. De rechter in Tokio had eerder op de dag nog de vrijlating op borg van de voormalige autobons aanvaard, maar het parket tekende beroep aan. Dat is nu verworpen. De 65-jarige Ghosn wordt in Japan verdacht van financieel gesjoemel. Hij zat maanden in voorhechtenis, maar werd vorige maand vrijgelaten vooraleer begin april weer te worden opgepakt en achter de tralies te belanden. Zijn borgsom bedraagt 500 miljoen yen, zo’n 4 miljoen euro.

De zakenman krijgt bij zijn vrijlating wel strikte voorwaarden opgelegd: hij mag Japan niet verlaten en moet een vaste verblijfplaats hebben. Ook mag hij zijn echtgenote – die eveneens geviseerd wordt in het onderzoek – niet zien zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechter.







Bron: Belga