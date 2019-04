Belgen in het buitenland – Atalanta en Lazio spelen de Bekerfinale

Atalanta heeft zich donderdagavond als tweede geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. In de terugwedstrijd van de halve finales haalde Atalanta het in eigen huis met 2-1 van Fiorentina, nadat de heenwedstrijd eerder op een 3-3 gelijkspel was geëindigd. Luis Muriel bracht de bezoekers weliswaar 0-1 voor, maar na een strafschopdoelpunt van Josip Ilicic (14.) mochten beide teams bij een 1-1 stand gaan rusten. Na de pauze verzekerde Alejandro ‘Papu’ Gomez (69.) met de winnende treffer zijn team van de kwalificatie voor de finale. Timothy Castagne speelde de hele wedstrijd voor Atalanta, bij de bezoekers werd Kevin Mirallas drie minuten voor affluiten naar de kant gehaald.

Op 15 mei neemt Atalanta het in de finale in het Stadio Olimpico van Rome op tegen Lazio, dat de Beker al zes keer won, voor het laatst in 2013. Bij Atalanta staat er slechts één Beker (1963) op het palmares.

bron: Belga