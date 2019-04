An Vannieuwenhuyse blijft toch bij eerste keurgroep voor Belgian Bullets

Pilote An Vannieuwenhuyse heeft gisteren bij de testdag op het Sportkot van de KU Leuven de definitieve selectie voor de Belgian Bullets wel gehaald, zo corrigeert CEO Geert Vanvaerenbergh een eerdere communicatie aan Belga. Gisterenavond was er deining ontstaan omtrent de niet-selectie van Vannieuwenhuyse, die volgens de communicatie van de Belgische Bobslee- en Skeletonfederatie na een mindere test in de tweede groep was terechtgekomen, met daarin atletes die gedelibereerd werden omdat de federatie wel nog in hen gelooft. Vanvaerenbergh bevestigt dat het gaat om een misverstand bij de federatie. “An is een vaste waarde in ons team en uiteraard is zij geselecteerd. Haar tests waren woensdag wat minder wegens een medisch aandachtspunt, maar geen haar op ons hoofd denkt er aan om haar uit de groep te zetten.”

Vannieuwenhuyse was uiteraard geschrokken toen ze allerlei slecht nieuws zag verschijnen. “Woensdagavond werd ik gecontacteerd door een vriendin over een artikel dat ze op het internet las, waarin te lezen stond dat ik na het afleggen van de testen niet geselecteerd werd en dat ik in een groep atleten terechtgekomen was die maandelijks geëvalueerd zou worden om verdere progressie op te volgen en zich zo te selecteren voor de Belgian Bullets. Ik viel uit de lucht toen ik het artikel las en was totaal verbouwereerd”, klinkt het bij de pilote.







Het nieuwe team rond hoofdcoach Rudi Diels testte woensdag naast dertig nieuwelingen ook de huidige Belgian Bullets. Vannieuwenhuyse kon in de aanloop naar die test niet voluit trainen, maar nam toch deel op vraag van de federatie. “De ervaren Belgian Bullets werd gevraagd om ook deel te nemen aan deze testen om een baselinemeting te hebben en zodoende onze trainingsprogressie in kaart brengen en trainingen bij te sturen waar nodig is. De timing van deze testen kwam voor mij echter ongelegen. Mijn sportarts had maximale testen afgeraden. Ik heb immers sinds de zomer van 2018 te kampen met het overtrainingssyndroom. Ik constateerde geregeld dat ik ver onder mijn normale niveau bleef. Ik was ook voortdurend moe, recupereerde slecht, was humeurig en enorm emotioneel. Na een bloedtest werden de eerste tekenen van overtraining geconstateerd. Ik moest wat gas terugnemen voordat dit chronisch zou worden. Maar even later kwam toch het verdict van een vergevorderd overtrainingssyndroom: risico’s op spierafbraak, blessures, infecties en ontstekingen loeren om de hoek.”

De test die An Vannieuwenhuyse gisteren aflegde, toonde de gevolgen van haar overtrainingssyndroom en trainingsachterstand aan. “Wij realiseren ons dat het herstel van het overtrainingssyndroom een werk van heel lange adem kan zijn”, vult Vanvaerenbergh aan. “We hebben daar ook respect voor. Ik betreur dat een misverstand gezorgd heeft voor wat commotie. We respecteren de revalidatieperiode van An en kijken uit naar haar terugkomst op het hoogste niveau. Er zijn duidelijk tekenen van beterschap te zien. Het wordt balanceren op een slappe koord, zoeken naar het evenwicht tussen trainen en recupereren. Maar onze coaches zullen hier correct mee omgaan.”

Bron: Belga