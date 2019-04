Vrouw overlijdt na val in vleesmolen

In de Amerikaanse staat Pennsylvania is een 35-jarige vrouw omgekomen nadat ze viel in een vleesmolen. Het ongeluk gebeurde in de vleesverwerkingsfabriek waar de vrouw werkte.

De 35-jarige Jill Greninger bediende een vleesmolen in een vleesverwerkingsfabriek in Pennsylvania toen ze plots zelf in de molen viel. Niemand zag het incident gebeuren, maar een collega hoorde vreemde geluiden komen uit de machine. Daarop besloot hij de molen te controleren en vond tot zijn verschrikking het lichaam van Greninger terug. Hij schakelde de machines uit en contacteerde onmiddellijk de hulpdiensten.

Lichamelijke resten







Alle hulp kwam weliswaar te laat voor Greninger die opslag dood was. Het is nog onduidelijk hoe de vrouw precies in de molen terechtkwam. Lijkschouwer Charles Kiessling Jr. verklaarde dat de vrouw ofwel stomweg ten val kwam ofwel vast kwam te zitten in de machine en uiteindelijk werd meegesleurd. Getuigen vertelden de Amerikaanse tv-zender ABC News dat brandweerlui meer dan 45 minuten nodig hadden om de machine te demonteren in hun zoektocht naar overgebleven lichamelijke resten. Momenteel onderzoekt het Amerikaanse ministerie van Arbeid de zaak verder.