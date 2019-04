“Vaccin tegen kanker bijna klaar”

Er is een vaccin in de maak dat belooft om de meeste kankers te genezen. En volgens filantroop Bill Gates duurt het niet lang meer vooraleer dat wondermiddel op de markt komt.

Na cardiovasculaire aandoeningen is kanker de grootste doodsoorzaak ter wereld. Wereldwijd kregen vorig jaar 18,1 miljoen mensen te horen dat ze kanker hadden. Daarvan heeft ongeveer de helft de ziekte niet overleefd.

Eerste gepersonaliseerde kankervaccin







Volgens filantroop Bill Gates staan we aan de vooravond van een doorbraak. Wetenschappers zijn druk in de weer met de commercialisering van het eerste gepersonaliseerde kankervaccin. “Het vaccin zou het immuunsysteem van een individu stimuleren door een tumor aan de hand van zijn unieke mutaties te identificeren. Indien de realisaties werken zoals de wetenschappers verhopen, zou het vaccin inderdaad een groot aantal kankers onschadelijk kunnen maken”, vertelt Gates in het tijdschrift MIT Technology Review.

Efficiënter dan traditionele chemotherapieën

In tegenstelling tot de traditionele chemotherapieën, zet het vaccin het immuunsysteem in gang om de kankercellen te vernietigen, zonder daarbij gezonde cellen aan te tasten. “De behandeling maakt gebruik van het natuurlijke afweersysteem om zich exclusief op de tumorcellen te richten. Daardoor beperkt het vaccin – in tegenstelling tot de conventionele chemotherapieën – de schade die gezonde cellen tijdens de behandeling zouden kunnen oplopen. De immuuncellen kunnen ook waakzaam blijven om na een eerste behandeling achtergebleven kankercellen op te sporen”, klinkt het.

Tijd van levensbelang

Tijd blijft een belangrijke factor, en het is niet zeker of het vaccin betaalbaar wordt voor iedereen. “Het zal mogelijk echter een grote uitdaging blijken om elke kankerpatiënt goedkoop en snel te kunnen behandelen. Om een vaccin te verkrijgen, moet immers een biopsie op de tumor van de patiënt worden uitgevoerd. Tevens moet zijn genetisch paspoort worden opgesteld. Al die informatie moet naar een productielocatie worden doorgestuurd. Daarna moet het vaccin zonder dralen naar het behandelende ziekenhuis worden opgestuurd. Vertragingen kunnen dodelijk zijn”, aldus Gates.