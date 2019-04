Game of Thrones: de vijf gekste theorieën

Jon Snow vliegt voor het eerst op een draak en Arya en Gendry lijken op weg naar een romance. Sommige ‘Game of Thrones’-fantheorieën werden al bevestigd in de eerste afleveringen van seizoen acht, maar wat kunnen we nog allemaal verwachten? Hier zijn de vijf gekste theorieën op een rijtje.

Daenerys wordt de “Mad Queen”

Daenerys’ vader, koning Aerys II, stond bekend als de “Mad King” die net voor zijn dood dreigde heel de stad van Koningslanding in lichterlaaie te zetten. Met dank aan het veelvuldig voorkomen van incest binnen de dynastie, was koning Aerys lang niet de enige Targaryen die ze niet allemaal meer op een rijtje had. Nu zou Daenerys wel eens in de voetsporen van haar vader kunnen treden. Haar genade lijkt met de minuut te slinken terwijl haar obsessie met de IJzeren Troon grenzelozer is dan ooit. Maar vooral: hoe zal ze het nieuws verwerken dat niet zij, maar wel Jon Snow de werkelijke erfgenaam van de IJzeren Troon is?

De Night King zal dode Starks weer tot leven wekken







Voor het begin van het achtste seizoen gaf HBO een trailer getiteld ‘The Crypts of Winterfell’ vrij. Hierin zagen we hoe Sansa, Arya en Jon in de grafkelder van Winterfell opgeschrikt werden door een koude, onheilspellende mist. We weten dat de Night King de krachten bezit om doden terug tot leven te wekken en ze vervolgens te gebruiken als soldaten in zijn “dodenleger”. Zou het kunnen dat de Night King zijn gangetje gaat in de grafkelder van Winterfell en zo onder meer Ned Stark, Catelyn Stark en misschien zelfs Lyanna Stark recruteert?

Bran is de Night King

Fans speculeren druk over wie de beruchte Night King nu eigenlijk is. Sommigen beweren dat het Jon of Daenerys is, maar de meesten zetten hun geld in op Bran Stark. Misschien zal Bran een poging ondernemen om terug in de tijd te gaan met als doel bepaalde gebeurtenissen te manipuleren. Maar die poging mislukt waardoor hij zelf de Night King wordt.

Wie zal Cersei vermoorden?

Voor Cersei lijkt het laatste uur te hebben geslagen. Fans speculeren niet meer óf Cersei doodgaat, maar wel hoe het zal gebeuren. Op jonge leeftijd kreeg Cersei een profetie te horen waarin voorspeld werd dat ze aan haar einde zou komen door toedoen van een van haar twee broers. Vele fans wijzen dus in de richting van de twee overige Lannisters: tweelingbroer – en geliefde – Jaime en kleine broer Tyrion, waar Cersei altijd al een bloedhekel aan gehad heeft. Toch lijkt alles te wijzen in de richting van Jaime. Cersei lijkt steeds verder af te dwalen in haar krankzinnigheid en dus zal Koningsmoordenaar Jaime haar, net zoals koning Aerys, neersteken om zo Koningslanding te redden van de ondergang.

Samwell Tarly schrijft ‘Het lied van ijs en vuur’

Eén vraag is de voorbije jaren onbeantwoord gebleven: wie vertelt het verhaal? Sommige fans opperen voor de metatheorie dat Samwell Tarly wel eens de verteller van het verhaal zou kunnen zijn. Hij zou als het ware het spiegelbeeld zijn van ‘Game of Thrones’-schrijver George R.R. Martin. De lezers/kijkers krijgen het verhaal voorgeschoteld zoals Samwell het zou hebben neergeschreven na afloop van het strijdgewoel.

Een ding is zeker: de komende vier afleveringen worden al onze vragen beantwoord.