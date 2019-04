Verdacht overlijden van negenjarige jongen in asielcentrum in Ranst

Op het terrein van een asielcentrum in Broechem (Ranst) is woensdag het lichaam gevonden van een 9-jarige jongen die daar samen met zijn 26-jarige moeder verbleef. Dat zegt het Antwerpse parket. Het gaat om een verdacht overlijden. Er zijn in de loop van de dag vijf verdachten opgepakt. De jongen was sinds maandagavond omstreeks 22 uur vermist, toen hij met zijn fiets in het centrum reed. De fiets werd later teruggevonden, maar van de jongen was geen spoor. Woensdagmiddag werd een zoekactie gehouden op de terreinen van het asielcentrum en dat leidde tot de vondst van het lichaam, dat in een gracht lag. Er zijn mogelijke aanwijzingen van een verdacht overlijden, stelt het parket.

Het parket heeft na de vondst van het lichaam een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van moord. Zowel de onderzoeksrechter, het labo als een wetsdokter kwamen ter plaatse om vaststellingen te doen.

Er zijn ook al vijf verdachten opgepakt die zullen worden verhoord. Over hun identiteit of vermeende rol bij het overlijden maakte het parket woensdagavond nog niets bekend.

