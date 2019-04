Verdacht overlijden negenjarige in asielcentrum – “Wat gebeurd is, is ronduit dramatisch”

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) reageert woensdagavond aangeslagen op het verdachte overlijden van een negenjarige jongen in een asielcentrum in Broechem (Ranst). “Wat er gebeurd is, is ronduit dramatisch”, zegt ze. “Daar zijn geen woorden voor.” De Block stelt dat het onderzoek nu in handen is van politie en justitie en drukt de hoop uit dat er snel duidelijkheid komt over de precieze omstandigheden van het drama. “De schuldigen zullen worden gestraft”, maakt ze zich sterk.

“Ik volg de situatie van nabij op en samen met Fedasil (het agentschap verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, red.) zorgen we voor de opvang en begeleiding van de moeder en de familie, die er erg aan toe zijn”, zegt de minister voorts. “Als moeder je kind verliezen, en dan nog op deze manier, is het ergste wat een mens kan overkomen.”

Ook de medewerkers van het asielcentrum zijn volgens De Block erg aangeslagen door de gebeurtenissen.

bron: Belga