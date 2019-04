Veel weerstand tegen komst ‘haatprediker’ in Nederland

De extremistische christelijke prediker Steven Anderson uit de Amerikaanse staat Arizona moet niet worden toegelaten in Nederland. Dat zeggen de Tweede Kamer, burgemeester van Amsterdam Femke Halsema, homobelangenorganisatie COC en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

Anderson staat bekend om zijn anti-lhbt-ideeën. Hij wil dat overheden alle homo’s, lesbiennes en transgenders executeren en roept hen zelf op om zichzelf dood te schieten. Anderson wil op 23 mei een bezoek brengen aan Amsterdam.

Wat regeringspartijen VVD, CDA en D66 betreft heeft Anderson niets in Nederland te zoeken. “Predikers die haat en geweld verspreiden moeten we geen ruimte bieden en mogen wat mij betreft thuisblijven”, zegt CDA-Kamerlid Lenny Geluk. Vanuit de oppositie is er bijval van onder meer de PvdA en de SP. Halsema zegt dat wordt uitgezocht wat de plannen van de prediker zijn en of hij is uitgenodigd door iemand, of dat hij op eigen initiatief komt. Op 8 mei gaat de Amsterdamse gemeenteraad kritische vragen stellen over zijn komst.







Na de aanslag in 2016 op een homoclub in de Amerikaanse staat Florida, die aan 49 mensen het leven kostte, reageerde Anderson verheugd. Hij maakte de slachtoffers uit voor “pedofielen” en vond het jammer dat er niet meer doden waren gevallen.

Homobelangenorganisatie COC deed dinsdag al een oproep om Anderson toegang tot Nederland te weigeren. Daar sloot het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zich woensdag bij aan. Anderson is een Holocaust-ontkenner en heeft zich meermaals antisemitisch uitgelaten.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat er naar de zaak wordt gekeken, maar kon nog geen inhoudelijke reactie geven.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een land Anderson de deur wijst. In 2016 zette Botswana de man het land uit nadat hij in een interview had opgeroepen tot de executie van lhbt’ers. Ook in het Verenigd Koninkrijk is Anderson niet welkom.

bron: Belga