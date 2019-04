Primeur: Zoo Antwerpen helpt pinguïns zoeken naar partner met “lichtshow”

De Zoo Antwerpen gaat zijn koningspinguïns helpen om meer kweeksucces te boeken door middel van speciale lampen. De Zoo zou de eerste dierentuin in Europa zijn die de techniek toepast. Het systeem houdt in dat de dieren dankzij de lampen makkelijker de felroze of paarse vlakken op de snavel van geslachtsrijpe soortgenoten kunnen waarnemen. De “lichtshow” is volgens de Zoo een middel om de natuurlijke habitat van de pinguïns zo getrouw mogelijk na te bootsen. De lampen in het verblijf volgen al langer de lichtcyclus van de subarctische regio’s waar de koningspinguïns voorkomen. Doorheen het jaar simuleert de Zoo op die manier de lengte van de dagen die erg verschilt en een invloed heeft op de broedcyclus van de vogels.

Voortaan stralen de lampen echter ook uv-licht uit dat weerkaatst op de snavels van de pinguïns. “Dat geeft de pinguïns de mogelijkheid om extra informatie te krijgen over hun mogelijke partner”, zegt Jan Dams, coördinator Dierenzorg bij Zoo Antwerpen. “We hopen dat dit leidt tot een beter kweeksucces van de bedreigde soort, die zich niet makkelijk voortplant.”







De Zoo wijst erop dat het uv-licht niet zichtbaar is voor het menselijke oog en bezoekers het kleurenspel op de snavels dus niet zullen kunnen waarnemen. Het experiment gaat morgen van start, op de Internationale Dag van de Pinguïn. 25 april is namelijk de dag waarop de pinguïns elk jaar naar het noorden migreren.

Bron: Belga