Noordoosten van India opgeschrikt door zware aardbeving

In India heeft een zware aardbeving met een magnitude van 6,1 de noordoostelijke deelstaat Arunachal Pradesh opgeschrikt. Dat meldt het Amerikaanse geologische instituut USGS. De beving deed zich voor om 01.45 uur woensdag plaatselijke tijd (dinsdag 22.15 uur Belgische tijd). Het epicentrum situeerde zich op een veertigtal kilometer ten zuidoosten van de stad Along en op zo’n 180 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad van de staat, Itanagar. Volgens het USGS bestaat er een “kleine kans” dat de aardbeving voor slachtoffers heeft gezorgd of schade heeft veroorzaakt.

Arunachal Pradesh is de minst dichtbevolkte staat van India, maar telt toch nog ongeveer 1,2 miljoen inwoners. Volgens het officiële Chinese agentschap Nieuw China werd de beving gevoeld tot in Tibet, aan de andere kant van de Indiase grens. New Delhi en Peking bakkeleien al decennia lang om de controle over Arunachal Pradesh. Een oplossing voor het conflict is tot hiertoe niet in zicht. De deelstaat grenst naast China ook aan Myanmar en Bhutan.

Bron: Belga