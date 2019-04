Mensen in oosten van Oekraïne kunnen gemakkelijker Russisch staatsburger worden

De inwoners van de door separatisten gecontroleerde gebieden in het oosten van Oekraïne zullen gemakkelijker een Russisch paspoort kunnen bekomen. De Russische president Vladimir Poetin heeft daartoe een besluit ondertekend, zo deelde het Kremlin in Moskou mee. Daarmee bouwt Rusland zijn invloed in het gebied verder uit. Volgens het besluit kunnen inwoners met een vaste woonplaats in een aantal districten van de gebieden Donetsk en Loehansk via een “vereenvoudigde procedure” Russisch staatsburger worden. In de mededeling is sprake van een snel onderzoek van de documenten.

Eerder erkende Moskou documenten als een geboorteakte of kentekenbewijs die door de separatistische autoriteiten afgeleverd waren, wat internationaal bekritiseerd werd.







Over het presidentiële besluit werd al geruime tijd gespeculeerd in Russische en Oekraïense media. In Kiev wordt gevreesd voor een bevriezing van het conflict.

Oekraïne wil de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties oproepen Rusland te verhinderen paspoorten af te leveren in de door separatisten gecontroleerde gebieden in het oosten van het land. Dit maakte de ambassadeur van de voormalige Sovjetrepubliek bij de VN, Vladimir Jeltsjenko, op Twitter bekend.

De ambassadeur wendde zich op aangeven van aftredend president Petro Porosjenko tot de Veiligheidsraad. “Deze drastische stap is in strijd met de akkoorden van Minsk die door de Veiligheidsraad erkend worden”, aldus Jeltsjenko.

Minister van Buitenlandse Zaken Pavlo Klimkin twitterde: “Ik roep de Oekraïense burgers in de door Rusland bezette gebieden op de Russische paspoorten niet aan te nemen.”

bron: Belga