Eerst zonnig, dan kans op buien en onweer

Vandaag begint op de meeste plaatsen met mooie zonnige perioden, al verwachten we in het oosten aanvankelijk enkele buien. In de loop van de dag verwachten we meer bewolking vanuit Frankrijk en kunnen er vooral in het oosten van het land regen- of zelfs onweersbuien ontstaan. Het wordt nog warm met maxima van 18 graden in de Ardennen tot 23 graden in het noordoosten van het land. Er waait een matige of vrij krachtige zuidenwind met rukwinden die kunnen oplopen tot 70 kilometer per uur of zelfs meer onder de hevigste buien, meldt het KMI. ’s Avonds is het wisselend bewolkt met vooral in de oostelijke helft van het land nog kans op buien, mogelijk met onweer. Volgende nacht wordt het droog met opklaringen maar tegen de ochtend drijven alweer meer wolkenvelden het land binnen vanaf de Franse grens. De minima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen.

Morgen zijn er eerst nog enkele opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe met regen of buien. Een donderslag in het westen is daarbij niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 12 graden op de Ardense Hoogten en 18 graden in de Kempen.







Vrijdag wordt het wisselvallig met opklaringen maar ook buien. De maxima liggen tussen 11 graden in de Ardennen en 15 of 16 graden in Vlaanderen.

Het weekend wordt zwaarbewolkt en winderig, met regen. De maxima klimmen nog tot 12 of 13 graden.

