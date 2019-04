Coppa Italia – Lazio is eerste finalist

Lazio heeft zich woensdagavond als eerste ploeg geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. In de terugwedstrijd van de halve finales haalden de Romeinen het met 0-1 van AC Milan. Joaquin Correa maakte na 58 minuten de enige treffer, zo zag invallersdoelman Silvio Proto vanaf de bank.

De heenmatch in Rome was eind februari op 0-0 geëindigd.

Op 15 mei neemt de ploeg van Simone Inzaghi het in de finale in het Stadio Olimpico van Rome op tegen Fiorentina, het team van Kevin Mirallas, of Atalanta, waar Timothy Castagne speelt. Zij treffen elkaar donderdagavond in Bergamo. De heenmatch werd een 3-3 gelijkspel.

Lazio won de Italiaanse beker al zes keer, voor het laatst in 2013.

bron: Belga