Belgen in het buitenland – City pakt leiding na winst in Manchester Derby

Manchester City heeft woensdagavond de competitieclash tegen stadsgenoot United gewonnen. Op Old Trafford werd het 0-2 voor de ploeg van Pep Guardiola. City wipt weer over Liverpool naar de leidersplaats. De 178e Manchester Derby begon met slechts een Belg tussen de lijnen. Aanvoerder Vincent Kompany startte centraal achterin bij City, dat Kevin De Bruyne miste door een spierblessure. Romelu Lukaku zat op de bank bij United.

De thuisploeg begon het best aan de wedstrijd tegen de Citizens, waar Kompany al snel geel pakte, maar na de veelbelovende start zakte de ploeg van Solskjaer weg. City nam over maar op echt doelgevaar was het wachten tot vlak voor de pauze. Na een snelle combinatie stuitte Sterling op een attente De Gea.

Tien minuten na de koffie gingen de netten wel aan het trillen. Bernardo Silva mikte het leer in de korte hoek binnen. United weerde zich maar via invaller Leroy Sané (66.) was het City dat opnieuw scoorde. De Duitser vloerde De Gea met een rake knal.

Solskjaer gooide met nog twintig minuten te spelen Lukaku in de strijd maar de Rode Duivel kon de bakens niet verzetten.

In het klassement heeft regerend kampioen City, met nog drie speeldagen te gaan, één punt meer dan Liverpool. United liet de kans liggen om over Arsenal naar de vijfde plaats te wippen.

De Gunners verloren woensdagavond met 3-1 van Wolverhampton. Ruben Neves (28.), Matt Doherty (37.) en Diogo Jota (45.+2) zetten de thuisploeg al voor de pauze op rozen. Sokratis (80.) milderde in het slot. Leander Dendoncker speelde de hele wedstrijd voor de Wolves, die zevende staan in het klassement.

bron: Belga