Bart De Wever opnieuw populairste politicus

N-VA-voorzitter Bart De Wever is opnieuw de populairste politicus van Vlaanderen. Dat blijkt uit de peiling van VRT, De Standaard, RTBF en La Libre. Hij neemt de fakkel over van voormalig staatssecretaris en partijgenoot Theo Francken. 41 procent van de ondervraagde Vlamingen kan zich inbeelden op De Wever te stemmen. Op twee staat Theo Francken met 40 procent, op drie Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) met 36 procent. Een opvallende stijger is de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open Vld), die van plaats veertien naar plaats zes is opgerukt. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) stijgt van dertien naar negen.

Premier Charles Michel (MR) zakt van twee naar zeven. De eerste sp.a’er in de lijst is partijvoorzitter John Crombez op zestien. Hij wordt op de voet gevolgd door zijn collega van Groen Meyrem Almaci. PVDA-voorzitter Peter Mertens vinden we terug op plaats 27. Filip Dewinter (Vlaams Belang) blijkt net iets populairder te zijn dan zijn partijvoorzitter Tom Van Grieken, ze staan op plaatsen 28 en 29.







In Wallonië wordt de top drie gevormd door PS’ers Paul Magnette en Elio Di Rupo en Jean-Marc Nollet (Ecolo).

bron: Belga