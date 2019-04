Amerikaanse en Afghaanse troepen doden meer burgers dan taliban

De Amerikaanse en Afghaanse troepen hebben voor het eerst meer burgers gedood dan de taliban en andere gewapende groepen in Afghanistan. Dat blijkt uit een rapport van de missie van de Verenigde Naties in Afghanistan (UNAMA) over de eerste drie maanden van 2019, dat vandaag gepubliceerd werd. In deze periode waren internationale en proregeringstroepen volgens het rapport verantwoordelijk voor 305 doden en 303 gewonden onder de burgers, terwijl dat er voor de taliban en andere antiregeringstroepen 227 doden en 736 gewonden waren.

Het grootste deel van de doden viel bij luchtaanvallen of verkenningsmissies op de grond, meestal door Afghaanse troepen. Ze lijken ongestraft te handelen, buiten de commandostructuur van de regering, stelt het rapport. “UNAMA roept de Afghaanse nationale veiligheidstroepen en de internationale strijdkrachten op om beschuldigingen van burgerslachtoffers te onderzoeken, de resultaten te publiceren en de slachtoffers op een gepaste manier te vergoeden”, aldus de organisatie.







Het totale aantal burgerslachtoffers van januari tot en met maart bedroeg 1.773, wat 23 procent minder is dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om 581 doden en 1.192 gewonden. Er waren 150 kinderen onder de doden, en 432 kinderen onder de gewonden. De daling van het aantal slachtoffers komt volgens de UNAMA vooral door een daling van het aantal zelfmoordaanslagen en de bijzonder harde winter.

De VN startte in 2009 met het verzamelen van statistieken over burgerslachtoffers, omdat de veiligheidssituatie in Afghanistan verslechterde. De nieuwe cijfers worden openbaar gemaakt op het moment dat de Verenigde Staten, die sinds 2001 militair aanwezig zijn in het land, hun luchtoperaties opvoeren terwijl ze met de taliban onderhandelen over een vredesakkoord. De taliban controleren momenteel grote delen van Afghanistan.

Bron: Belga