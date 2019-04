Vrouwelijke millennials hebben meer seks, maar minder orgasmes

Millennials zijn een ras apart. Ze zitten de hele dag door op sociale media, hun huizen hebben veel weg van de hipsterhemel en hun avocadoconsumptie is kortweg indrukwekkend. Maar ook wat betreft seks hebben ze een andere levensstijl dan hun voorgangers.

Vrouwelijke millennials zouden volgens een nieuw onderzoek dubbel zo veel seksuele betrekkingen hebben dan de vorige generatie. Leuk, maar daar staat ook wat tegenover. Ze hebben namelijk twee keer minder orgasmes dan hun voorgangsters. Ergens gaat er dus iets helemaal mis.

Orgasmes komen met de jaren







Webwinkel Lovehoney kwam tot die conclusie na het ondervragen van 2.100 vrouwen tussen de 18 en 75. Vrouwen tussen de 18 en 25 jaar oud hebben in 39% van de gevallen twee of meer keer per week seks. Maar slechts een op de drie vrouwen krijgt daarbij ook een orgasme. Vrouwen van boven de 45 hebben heel wat minder vaak seks, maar 63% bereikt haar climax. Toch is dat geen reden tot paniek. Wijsheid komt met de jaren en hetzelfde geldt blijkbaar voor orgasmes. Zelfvertrouwen en zelfkennis zijn enkele van de doorslaggevende factoren om een climax te bereiken. Bovendien tonen de resultaten aan dat millennials meer seks hebben dan eerder gedacht en dat is dan weer goed nieuws.