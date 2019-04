Ontsnapte gevangene is Tenerife beu en gaat terug naar Oostenrijkse cel

Een man die beweert dat hij meer dan tien jaar geleden uit een Oostenrijkse gevangenis is gevlucht, heeft zich aangegeven bij de politie in Salzburg. Naar eigen zeggen was hij het zat om op de Canarische Eilanden van Spanje te wonen.

De 64-jarige voortvluchtige, die twee koffers bijhad, was eerder aangekomen op de luchthaven van München en had vanaf daar de trein genomen naar het politiebureau van Salzburg. Hij verklaarde aan de agenten dat hij tien jaar en half op Tenerife had gewoond.

Lang genoeg gewoond







Maar daar was hij het nu beu. “Lang genoeg gewoond”, beweerde de ontsnapte gevangene, “Tenerife is niet meer wat het geweest is.” De politie bevestigde inmiddels dat hij destijds uit de penitentiaire inrichting ontsnapte. Waarvoor de man veroordeeld werd, is niet bekend. Hij zit ondertussen weer achter slot en grendel in de gevangenis van Salzburg.