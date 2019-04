Memoires van Prince verschijnen in oktober

Fans hebben er lang op moeten wachten, maar er is eindelijk nieuws over de memoires van Prince. In oktober is het zo ver. Onder de titel ‘The Beautiful Ones’ brengt uitgeverij Spiegel & Grau het boek op de markt.

Ondanks het feit dat Prince er al even niet meer is, is het boek toch deels van zijn hand. In ‘The Beautiful Ones’ zullen delen staan van de memoires waaraan de Amerikaanse popster begon te schrijven voor zijn dood. Daarnaast komen er onuitgegeven foto’s, knipsels en liedjesteksten in. De uitgave bevat ook de originele, handgeschreven songteksten van ‘Purple Rain’, het album waarmee Prince een superster werd.

Prince Roger Nelson







Prince, wiens volledige naam ‘Pince Roger Nelson’ luidt, wordt algemeen beschouwd als een vernieuwer in de popmuziek. Hij verkocht meer dan 150 miljoen albums en singles en won onder andere een Oscar voor ‘Purple Rain’. Hij overleed op 21 april 2016 aan een accidentele overdosis pijnstillers, meer bepaald fentanyl. Hij werd dood aangetroffen in zijn woning Paisley Park in Chanhassen, een buitenwijk van Minneapolis. Prince werd 57.