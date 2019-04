Matteo Simoni en Louis Talpe trekken koersbroek aan voor film ‘The Racer’

Matteo Simoni en Louis Talpe zullen binnenkort zwetend in een strakke rennersoutfit te zien op het grote scherm. De twee spelen wielrenners in de film ‘The Racer’. Daarin zal ook een bekend gezicht uit ‘Game of Thrones’ te zien zijn.

Matteo Simoni en Louis Talpe mogen zich opmaken voor een nieuwe filmrol en deze keer zal het letterlijk heel wat zweet van hen vergen. De twee zijn gecast in ‘The Racer’, een film over Dom Chabol, een Belgische wielrenner die twijfelt tussen het leven op de fiets en ernaast en tegen zijn zin moet deelnemen aan de Tour de France. Talpe, die de hoofdrol speelt, en Simoni, die een Italiaanse renner zal vertolken, zullen dus allebei heel wat uren op de fiets zitten.

“Fysieke uitputting is grootste uitdaging”







Naast de twee Vlaamse binken zal ook de Ierse actrice Tara Lee in de film te zien zijn. Zij speelt de nieuwe liefde van Chabol. Fans van ‘Game of Thrones’ zullen ook Iain Glen in de prent herkennen. In de bekende HBO-reeks vertolkt hij Jorah Mormont. De opnames gaan door in Luxemburg en Ierland en starten binnenkort.

“Ik ben erg verheugd deel uit te maken van een geweldige cast die door regisseur Kieron J. Walsh is samengebracht om het verhaal te vertellen van een bijzonder toegewijd personage uit één van de grootste sportevenementen ter wereld”, laat Louis Talpe aan Het Laatste Nieuws weten. Ook Simoni kijkt uit naar de opnames. “Mijn grootste uitdagingen bij het voorbereiden op deze rol zijn conditie en fysieke uitputting. Los daarvan ben ik enorm blij om opnieuw een Italiaans personage te mogen vertolken, zoveel jaren na mijn doorbraak in ‘Marina’.”