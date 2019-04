VIDEO. ‘Lightsaber dueling’ vindt zijn weg naar Australië

‘Lightsaber dueling’, het vechten met ‘Star Wars’ lightsabers, steekt nu ook de kop op aan de andere kant van de wereld. Nadat de Franse Schermfederatie de activiteit erkende als officiële sport, volgt ook de Sydney Sabre Club in haar voetsporen. De club wil haar leden de kans geven om de sport te beoefenen in een competitieve sfeer.

Star Wars-fans konden al in februari hun fantasieën botvieren in bepaalde schermclubs in Frankrijk. De Franse Schermfederatie had ‘lightsaber dueling’ erkend als officiële sport en stelde specifieke regels en afspraken op. Deze reglementaire omkadering zorgde ervoor dat clubs voortaan tegen elkaar konden strijden in zowel binnen- als buitenland.

Beweging







‘Lightsaber dueling’ klinkt misschien wat bizar, maar zowel de Franse Schermfederatie als de Sydney Sabre Club hebben een goede reden voor de officiële erkenning ervan: beweging. Ze willen jongeren meer aan het sporten krijgen en zien ‘lightsaber dueling’ als een unieke kans om twee werelden te verzoenen. Door een internationaal fenomeen als ‘Star Wars’ te linken aan een sport, hopen ze jongeren sneller van achter hun beeldschermen te krijgen.

Spektakelfactor

De Franse Schermfederatie is zich bewust van de spektakelfactor die het publiek verwacht. Om de sport zo dicht mogelijk te laten aanleunen bij de films, hebben de lightsabers een groene, rode of blauwe kleur. Ook de typische geluidseffecten ontbreken niet en dragen bij tot de authenticiteit van de nieuwe sport.