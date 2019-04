Vintage-affiche met surfend koppel voor 176ste Gentse Feesten

Het Gentse stadsbestuur heeft het campagnebeeld van de 176ste editie van de Gentse Feesten onthuld. Onder de slogan “Ja Aloha!” surft een koppel op de Leie. Het beeld werd in vintagestijl vormgegeven door communicatiebureau ‘The Oval Office’. “Een vrolijk, zomers, dynamisch en krachtig campagnebeeld, net zoals de Gentse Feesten”, zegt feestenschepen Annelies Storms. Centraal op het beeld staat een hedendaags koppel feestvierders met een cocktail in de hand en bloemenkrans. “Ze stralen de uitgelaten en ontspannen sfeer uit die Gent 10 dagen lang onderdompelt”, aldus het stadsbestuur. Het campagnebeeld in een typische vintageposterstijl van de jaren 50 en 60 is “een ode aan het water” – sinds september vorig jaar vloeien Leie en De Schelde na zestig jaar weer samen in Gent.

De slogan “Ja Aloha!” is dan weer een samentrekking van het Gentse “Ja Allo” en de gekende exotische groet uit Hawaï.







Het campagnebeeld werd ontwikkeld door het Gentse communicatiebureau The Oval Office. Zij dienden het beste voorstel in van de drie bureaus uit de minicompetitie van de Stad Gent.

De campagne zal te zien zijn op affiches, folders, advertenties, media en via onlinecampagnes. De Gentse Feesten starten op vrijdag 19 juli en lopen tot zondag 28 juli 2019.

