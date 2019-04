Sébastien Delferière: “Ga bewijzen dat ik niets illegaal gedaan heb”

Sébastien Delferière heeft in een bericht op Facebook gereageerd op zijn betrokkenheid in het fraudeschandaal in het Belgische voetbal, dat afgelopen najaar losbrak. “Ik ga bewijzen dat ik niets illegaal gedaan heb”, schrijft de scheidsrechter. De naam van Delferière dook samen met die van collega Bart Vertenten op in het voetbalschandaal, dat draaide rond fraude en corruptie. De Belgische voetbalbond KBVB reageerde hierop meteen en schorste beide refs. “Voor alle duidelijkheid… JA… de 90 minuten per speeldag mis ik enorm veel…”, klinkt het op Facebook. “Mijn assistenten… de spelers… trainers… bestuursleden… supporters… ik ga bewijzen dat ik niets illegaal gedaan heb!!!”

bron: Belga