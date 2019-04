Publiek krijgt inzage in archief van beeldende therapie

Het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) van de KU Leuven zet zijn rijk archief van beeldende therapie open voor het grote publiek. Beeldende therapie geldt als een krachtig niet-verbaal expressiemedium voor mensen met psychische problemen. De expositie opent donderdag in de afdeling in Kortenberg, zo laat het UPC dinsdag weten. Het UPC beschikt over een rijkelijk archief met werken uit beeldende therapie van de jaren zestig tot nu. Het atelier voor creatieve therapie op campus Kortenberg ontstond in de jaren zestig, als eerste in Vlaanderen. De werken van patiënten werden systematisch bijgehouden in individuele dossiers, aangevuld met medische observaties en analyses van de beeldende werken.

Het psychiatrisch ziekenhuis beschikt door die aanpak over een archief dat veel vertelt over een belangrijke fase in de ontwikkeling van de beeldende therapie in België. Die therapievorm is vandaag niet meer weg te denken uit het behandelarsenaal voor kinderen, volwassen en ouderen met psychische moeilijkheden. De werken illustreren naast de artistieke expressie van psychiatrische patiënten ook veranderende medische visies en praktijken, institutionele verschuivingen en internationale theorieën over creatieve therapie.

Een eerste selectie uit het archief is op donderdag 25 april te zien in het Congrescentrum op de UPC-campus in Kortenberg. Voor volgend jaar staat een grote tentoonstelling in Leuven gepland.

bron: Belga