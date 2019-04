Nieuw testcentrum voor duurzame bio-economie in Leuven

In Leuven is dinsdag TRANSfarm gelanceerd. In dit nieuwe testcentrum voor bio-economie gaan onderzoekers van de KU Leuven op zoek naar duurzame toepassingen voor restproducten uit de landbouw om tot een circulaire keten te komen. De bouw start in juni. De Groep Wetenschap & Technologie van de KU Leuven lanceerde een nieuwe groepsdienst voor onderzoekers van verschillende faculteiten en departementen. TRANSfarm is de opvolger van het Zoötechnisch Centrum in Bierbeek. Naast onderzoek naar landbouwdieren ligt de focus steeds vaker op andere items in de bio-economie. Die verandering wordt nu verankerd in de nieuwe naam en werking.

“TRANSfarm is een antwoord op de nood naar interdisciplinaire samenwerking”, zei Gerard Govers, vicerector van de Groep Wetenschap & Technologie, bij de inhuldiging. “Het is tijd om werk te maken van een CO2-neutrale, circulaire economie.”

Duurzaamheid en een circulaire aanpak verbinden de projecten. “We proberen de koolstofkringloop zo lang mogelijk te maken door nieuwe toepassingen om grond- en reststoffen te verwerken voor de productie van biomassa”, stelde Wouter Merckx, directeur van TRANSfarm. “Zo willen we onder meer kwaliteitsvolle voeding zo goedkoop mogelijk produceren met een minimale impact.”

In de testboerderij loopt voorts een biomedisch onderzoek rond vaccinatietechnologieën. In een ander project worden reststoffen van de productie van biomassa geraffineerd en opnieuw verwerkt. Van kippenvoer tot nieuwe bouwstoffen voor plastics. De landbouwoppervlakte rond het centrum wordt gebruikt voor experimenten met Belgische soja.

bron: Belga