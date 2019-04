Koningin Elisabethwedstrijd voor viool maandag van start

Op maandag 29 april start de eerste ronde van de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool. Van de 71 jonge violisten, waarvan één Belgische, mogen er slechts 12 naar de finale van de prestigieuze muziekwedstrijd. Op zaterdag 25 mei weten we wie de opvolger wordt van Lim Ji-young, de Zuid-Koreaanse winnares in 2015. De eerste ronde van de negentiende editie van de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool begint in Flagey in Brussel. Van de 172 kandidaten werden er 71 geselecteerd om mee te doen aan de eerste ronde. De 49 vrouwen en 22 mannen, van 20 verschillende nationaliteiten zullen strijden voor een plaats in de halve finale.

De meeste violisten komen uit Zuid-Korea (16), daarna volgt Japan (15) en op plaats drie de Verenigde Staten (11). Sylvia Huang, geboren in 1994, is de enige Belgische deelnemer. Om geselecteerd te worden moesten de kandidaten tussen 18 en 30 jaar oud zijn en stukken van onder meer Bach, Paganini en een werk naar keuze met pianobegeleiding insturen.

Voor de halve finale zullen slechts 24 muzikanten na die eerste ronde doorstromen. Die vindt plaats van maandag 6 tot zaterdag 11 mei. De twaalf deelnemers die uiteindelijk doorgaan naar de finale zullen het van 20 tot 25 mei in Bozar tegen mekaar opnemen. Voor de finale worden de kandidaten gedurende een week afgezonderd in de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Daar moeten ze het nog onbekende en onuitgegeven finalestuk instuderen en mogen ze geen contact met de buitenwereld hebben.

Het finalewerk werd dit jaar door Kimmo Hakola geschreven, die de finalisten met het Belgian National Orchestra geleid door Hugh Wolff, moeten opvoeren. De winnaar krijgt een geldprijs en een zeldzame Huggins-viool van Stradivarius uit 1708, die hij of zij vier jaar lang mag bespelen.

De internationale muziekwedstrijd werd in 1937 opgericht door de Belgische Koningin Elisabeth. Om beurten wordt de wedstrijd georganiseerd in het teken van viool, piano en zang, en sinds vorig jaar ook cello. De vorige viooleditie vond plaats in 2015.

bron: Belga