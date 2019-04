Greenpeace wil dat volgende Brusselse regering fossiele auto’s bant

Greenpeace wil dat de volgende Brusselse gewestregering een ambitieus plan opstelt om van auto’s met fossiele brandstof af te geraken. Dat heeft de milieuorganisatie dinsdag gezegd. Op een colloquium in Brussel presenteert Leefmilieu Brussel dinsdag de resultaten van een brede raadpleging bij stakeholders over het verbod van voertuigen met verbrandingsmotoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Greenpeace was één van die stakeholders en verwacht van de volgende Brusselse regering een ambitieus plan om van fossiele auto’s af te stappen.

“Het klimaat en onze gezondheid vragen om ambitieus beleid in de volgende legislatuur”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace. “De huidige Brusselse regering nam een principebesluit om ten laatste in 2030 geen dieselwagens meer toe te laten. Maar dat moet sneller. Dieselwagens moeten ten laatste in 2025 verbannen worden en auto’s op benzine en CNG (aardgas onder druk, red.) in 2030.”

Volgens Greenpeace is het draagvlak bij de bevolking er zeker. “Ouders, leerlingen en leerkrachten protesteren al maanden voor gezondere lucht en meer klimaatambitie. Brussel moet een voortrekker worden en zich laten inspireren door wat bijvoorbeeld in Parijs is beslist. In de Franse hoofdstad komen dieselwagens er niet meer in vanaf 2024, en benzinewagens vanaf 2030.”

bron: Belga