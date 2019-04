Explosies in Sri Lanka – Al 310 doden na aanslagen in Sri Lanka, noodtoestand van kracht

Twee dagen na de zelfmoordaanslagen van zondag in Sri Lanka is het aantal dodelijke slachtoffers gestegen naar 310. Dat heeft de politie dinsdag gezegd. Meer dan 500 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Nog volgens de politie werden inmiddels al 35 personen opgepakt en meer dan 20 woningen doorzocht. In de nacht van maandag op dinsdag werd de noodtoestand in het land van kracht. Die werd door het presidentschap uitgeroepen in het belang van de openbare veiligheid en geeft de veiligheidsdiensten speciale bevoegdheden, luidde het.

Voor dinsdag werd een dag van nationale rouw afgekondigd. Dinsdagochtend werden al drie minuten van stilte gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers.

bron:Â Belga