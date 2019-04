VIDEO. Zo zou de wereld eruitzien als al het ijs gesmolten zou zijn

Mocht al het ijs op aarde gesmolten zijn, dan staat ons land er niet goed voor. Maar we zijn niet alleen, want er verdwijnen nog heel wat plekken in de wereld.

De opwarming van de aarde heeft mede tot gevolg dat ijskappen over de hele wereld smelten. Stel nu dat al het ijs op aarde, zo’n 20,8 kubieke kilometer, gesmolten zou zijn, hoe zou onze wereld er dan uitzien? Wel, volgens onderstaande animatie behoorlijk anders. Oceanen zouden in dat geval stijgen met 65,8 meter, dus al het land dat lager ligt, zou overstromen.

Vaarwel, Vlaanderen







Zo zien we dat het grootste deel van Vlaanderen het niet zou overleven. Het zuiden van ons land ontsnapt aan het drama. Maar ook andere Europese landen zouden in de malaise delen. Zo zouden Denemarken en Nederland nagenoeg volledig van de kaart geveegd worden, en zou ook Venetië een onderwaterstad zijn. Aan de andere kant van de oceaan zou Florida volledig verdwijnen, samen met grootsteden zoals Calcutta en Shanghai.

Nog niet voor morgen

Volgens National Geographic duurt het nog wel even voor die 20,8 kubieke kilometer ijs verdwenen is, met name 5.000 jaar. En mocht het zover komen, dan zouden we ons even goed zorgen moeten maken over de gemiddelde temperatuur, die dan geen 14,4 graden meer zou zijn, maar 26,6 graden. Dat zou een regelrechte ramp zijn voor planten en dieren.