Jolien uit ‘Blind Getrouwd’ reageert koeltjes op nieuwe relatie Lenny

Vorige week raakte bekend dat Lenny na zijn ‘Blind Getrouwd’-avontuur met Jolien een nieuwe vriendin heeft. Voor Jolien komt het nieuws niet als een verrassing.

Enkele maanden na de opnames van ‘Blind Getrouwd’ heeft cupido dan tóch toegeslagen bij Lenny. De 37-jarige horecazaakvoerder uit Temse is samen met Chloé Evangelista, een 30-jarige voormalig Miss België-finaliste en ‘Expeditie Robinson’-deelneemster.

Heel gelukkig met elkaar







De twee zijn smoorverliefd op elkaar, en deelden hun liefde al met de wereld. Zo waren ze vorige week samen te zien in het romantische Parijs, en maken ze zelfs op lange termijn al plannen. “Hij heeft me al gevraagd of ik mee wil naar Amerika, waar hij een jobaanbod gekregen heeft. Dat is zeker een optie. Hij zei ook dat hij het aanbod zou afslaan als ik dat niet zie zitten. Hij wil gewoon bij mij zijn, het maakt niet uit waar. Een goed teken, hé. Ja, we zijn echt gelukkig, en ook onze vrienden en familie zijn blij voor ons. Ze zeggen dat ik er zo gelukkig uitzie”, vertelt Chloé in Dag Allemaal.

Vrije en volwassen man

Jolien is na haar ‘Blind Getrouwd’-avontuur nog steeds vrijgezel. Dat Lenny wél vrij snel de liefde heeft gevonden, deert haar niet zo. “Ach, Lenny is een vrije en volwassen man. Iedereen heeft zijn eigen tempo en je weet natuurlijk nooit wanneer je iemand tegenkomt met wie het klikt. Ik had al uit verschillende hoeken gehoord dat hij aan het daten was. Met Lenny zelf heb ik geen contact meer. Ik wens hem en zijn nieuwe vriendin Chloé het beste toe”, aldus Jolien, die haar liefdesleven momenteel niet forceert. “Ik ben ook niet actief op zoek, maar zal een nieuwe liefde niet uit de weg gaan”, klinkt het.