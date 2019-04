Het einde van de Avengersserie: vanaf morgen in de bioscoop

Vanaf morgen speelt de allerlaatste film uit de Avengersserie van Marvel in de cinema. Het is niet zomaar een film, maar het einde van een verhaal waar meer dan een decennia aan gewerkt is. Sinds 2008 kwamen er maar liefst 21 films uit die allemaal samenlopen in Avengers: Endgame, de grote finale die morgen uitkomt.

Na de rampzalige gebeurtenissen van Avengers: Infinity War, de kaskraker die vorig jaar uitkwam, ligt het universum in puin. Met hulp van de resterende bondgenoten komen de superhelden van de Avengers opnieuw bijeen om de acties van de kwaadaardige Thanos ongedaan te maken en de orde in het universum te herstellen. De film duurt maar liefst 181 (!) minuten.

Succesvol







Het Marvel Cinematic Universe is de best scorende filmfranchise aller tijden en bracht volgens Box Office Mojo in totaal al meer dan 7 miljard dollar op. Het verhaal is gebaseerd op personages uit de stripwereld van Marvel. In de Avengersserie komen de personages uit de verschillende films samen om de wereld te redden van het onheil. De film Avengers: Endgame is het einde van dat tijdperk. Enkele superhelden die al meer dan 10 jaar deel uitmaken van de overkoepelende verhaallijn zullen waarschijnlijk uit het universum verdwijnen.