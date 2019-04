GAMES. KeyForge: kant-en-klaar kaartspel

Iedereen aan boord van de hypetrein want kaartspel KeyForge van Fantasy Flight Games is de gamewereld met een razend tempo aan het veroveren. Kunnen kaartspelen zoals Magic: The Gathering en Yu-Gi-Oh maar beter hun boeltje pakken nu KeyForge er is? Als het aan ons ligt in ieder geval wel!

Spelregels

Bij KeyForge heb je maar één tegenspeler. Het doel is om om ter snelst drie sleutels te smeden. Zodra iemand zijn drie sleutels gemaakt heeft, is het spel afgelopen. Elke sleutel kost zes Æmber (punten) die je kan verzamelen door monsterkaarten, actiekaarten en artefacten te spelen. Je kan natuurlijk ook altijd wat Æmber stelen van je tegenstander om te voorkomen dat die een sleutel kan maken.







Je hebt de keuze om je aan te sluiten bij zeven verschillende ‘huizen’: Bobnar, Logos, Shadows, Sanctum, Mars, Dis en Untamed. Elk van deze huizen vecht op zijn eigen unieke manier.

Je kan je tegenstander aanvallen met monsterkaarten of deze inzetten om Æmber te verzamelen. Met je actiekaarten en artefacten kan je speciale effecten activeren. Elke kaart mag (tenzij anders vermeld) slechts één keer per beurt gebruikt worden. Op het einde van jouw beurt trek je kaarten bij tot je er opnieuw zes in je hand hebt.

Ons verdict

Wat dit spel zo fijn maakt is dat je – in tegenstelling tot veel andere kaartspelen – geen honderden kaarten moet aanschaffen voordat je een deck kan samenstellen dat met jouw persoonlijke speelstijl matcht. Het is zelfs niet de bedoeling dat je een eigen deck maakt, want iedere set kaarten die je koopt is volledig speelklaar en bedoeld om in die combinatie gespeeld te worden. Dankzij deze willekeurige samenstelling van je deck (drie willekeurige huizen en twaalf willekeurige kaarten per huis) is het bij ieder nieuw deck zoeken naar de optimale strategie, en dat houdt het spel spannend.

Hoewel de starterset van KeyForge op zich niet noodzakelijk is om het spel te kunnen spelen, is het zeker een aanrader. De tokens maken het iets aangenamer om bij te houden hoeveel Æmber je al verzamelde of hoeveel sleutels je tegenstander al heeft. Als je een nieuw deck wilt aanschaffen of zonder de startersdoos wenst te spelen, betaal je een kleine 10 euro per deck.

Fantasy Flight Games voorziet ook een oplossing voor spelers die geen andere KeyForge-fans in hun buurt kennen of die graag met mensen van over de hele wereld gamen. Speciaal voor hen is er ook een gratis online versie van het spel beschikbaar.

(rv)

Zowel KeyForge en de uitbreiding Keyforge Age of Ascension vind je in verschillende webshops of bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt.