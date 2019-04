Rusland: “Te vroeg om te spreken over samenwerking met nieuwe Oekraïense president”

Het is voor de Russische president Vladimir Poetin nog te vroeg om de nieuwe Oekraïense president Vladimir Zelensky te feliciteren met zijn overwinning. Dat heeft Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov gemeld. Moskou respecteert de keuze van het Oekraïense volk, maar het is nog te vroeg om te spreken over een mogelijke samenwerking. “Daarvoor moeten we eerst de concrete acties van Zelensky beoordelen”, klinkt het. De 41-jarige komiek Zelenski haalde zondag liefst 73 procent van de stemmen in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Oekraïne. Hij laat zo huidig president Petro Porosjenko ver achter zich. Het land gaat al vijf jaar gebukt onder een gewapend conflict tussen de door het westen gesteunde regering in Kiev en de door Rusland gesteunde separatisten in het oosten van het land.

De Russische premier Dmitri Medvedev schreef op Facebook alvast dat hij na de verkiezing “een kans” ziet om de relaties met Kiev te verbeteren. Het Kremlin ziet dat echter toch wat anders.







“Wat betreft de verkiezingen in Oekraïne, is het op dit moment te vroeg om te spreken over de mogelijkheid om samen te werken. Dat zal enkel mogelijk zijn door specifieke acties en stappen te bekijken”, zei woordvoerder Peskov maandag.

Rusland respecteert de keuze van het Oekraïense volk, die zeer duidelijk is. Toch trekt Peskov de legitimiteit van de verkiezing in twijfel, “aangezien de 3 miljoen Oekraïense burgers die in Rusland wonen hun stem niet konden uitbrengen”.

Bron: Belga