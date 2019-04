Rani Rosius breekt 22 jaar oud Belgische juniorenrecord 100m van Kim Gevaert

Het Limburgs kampioenschap atletiek in Genk heeft maandag een grote verrassing opgeleverd. Rani Rosius, een 18-jarige Genkse, verbeterde het 22 jaar oude Belgische juniorenrecord (U20) van Kim Gevaert op de 100 meter. Gevaert liep destijds 11.52, Rosius snelde maandag naar 11.45, ook een beste Europese jaarprestatie. Van haar persoonlijke record uit 2018 maakte Rosius brandhout. Het stond op 11.78, daar deed ze dus 33 honderdsten af. De wind blies 1,0 meter per seconde in het voordeel. Haar chrono is goed voor een beste Europese jaarprestatie, maar het atletiekseizoen moet zich natuurlijk nog op gang trekken. In 2018 zou 11.45 de derde Europese jaartijd hebben opgeleverd. Rosius wist zich ook te plaatsen voor het EK junioren, dat midden juli in het Zweedse Boräs plaatsvindt. Het minimum bedraagt 11.65. Het WK in Doha lijkt te hoog gegrepen, daarvoor is 11.24 vereist.

Op de Belgische ranking aller tijden bij de senioren komt Rosius met haar 11.45 op de achtste plaats terecht. Het Belgische record van Kim Gevaert staat op 11.04.

bron: Belga