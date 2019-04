Juridische problemen Carlos Ghosn – Nissan klaagt oud-topman aan

Nissan heeft maandag meegedeeld een aanklacht te hebben ingediend tegen oud-topman van het bedrijf Carlos Ghosn voor een ernstige vertrouwensbreuk. De reden voor de aanklacht zijn betalingen die Nissan deed aan een bedrijf op verzoek van Ghosn. Achteraf bleek de toenmalige voorzitter van het autobedrijf er zelf rijker van te worden.

“Zulk wangedrag is volledig onacceptabel”, stelt Nissan in een verklaring. “Daarom verzoeken wij Ghosn een toepasselijke strenge straf te geven.”

Naar verwachting wordt Ghosn maandag aangeklaagd door openbare aanklagers in Tokio, het zou de vierde aanklacht tegen de voormalig topman, sinds hij in november gearresteerd werd op verdenking van financieel wangedrag en zelfverrijking. Ghosn spreekt alle beschuldigingen tegen. Zijn advocaten hebben aangekondigd een aanvraag te zullen indienen voor een vrijlating op borg.

Bron: Belga